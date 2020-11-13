شكرا لقرائتكم الأولمبية تهنئ القماش وفريدة عثمان بعد ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للثنائي مروان القماش وفريدة عثمان بعد تحقيق الميداليات الذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تحقيق هذا الانجاز الكبير .

حقق مروان القماش الميدالية الذهبية في منافسات 400 متر حرة والتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو ، بينما حققت فريدة عثمان الميدالية الذهبية في منافسات 50 متر حرة وسط مشاركة نخبة من أفضل السباحين في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.

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وقررت السباحة فريدة عثمان، العودة للمشاركة فى البطولات الدولية رغم أزمة «كورونا» التى تجتاح العالم، وعبرت عن سعادتها بتلك العودة. وقالت عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعى: أنا مبسوطة ومتحمسة إنى هرجع أنزل بطولات تانى. وأكدت فريدة، أنها ستشارك فى بطولة "أمريكا المفتوحة" المقرر إقامتها في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، حيث ستشارك، حسب قولها، فى سباقات 50 مترا و100 متر حرة و100 متر فراشة، ثم تشارك غدا فى سباقي 50 متر حرة و100 متر فراشة، وتنهى مشاركتها بالمنافسة في سباق 100 متر حرة.

جدير بالذكر أن فريدة عثمان حطمت الرقم القياسى فى نسخة بطولة «Tyrproswimseries»، خلال العام الماضي، وحصلت على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.65.