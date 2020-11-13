الأولمبية تهنئ القماش وفريدة عثمان بعد ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة

شكرا لقرائتكم الأولمبية تهنئ القماش وفريدة عثمان بعد ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للثنائي مروان القماش وفريدة عثمان بعد تحقيق الميداليات الذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تحقيق هذا الانجاز الكبير .
حقق مروان القماش الميدالية الذهبية في منافسات 400 متر حرة والتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو ، بينما حققت فريدة عثمان الميدالية الذهبية في منافسات 50 متر حرة وسط مشاركة نخبة من أفضل السباحين في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.
وقررت السباحة فريدة عثمان، العودة للمشاركة فى البطولات الدولية رغم أزمة «كورونا» التى تجتاح العالم، وعبرت عن سعادتها بتلك العودة. وقالت عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعى: أنا مبسوطة ومتحمسة إنى هرجع أنزل بطولات تانى. وأكدت فريدة، أنها ستشارك فى بطولة "أمريكا المفتوحة" المقرر إقامتها في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، حيث ستشارك، حسب قولها، فى سباقات 50 مترا و100 متر حرة و100 متر فراشة، ثم تشارك غدا فى سباقي 50 متر حرة و100 متر فراشة، وتنهى مشاركتها بالمنافسة في سباق 100 متر حرة.
جدير بالذكر أن فريدة عثمان حطمت الرقم القياسى فى نسخة بطولة «Tyrproswimseries»، خلال العام الماضي، وحصلت على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.65.
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