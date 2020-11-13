شكرا لقرائتكم أول تصريح من مرتضى منصور بعد انتخابات البرلمان من مقر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف المستشار منصور رئيس نادي الزمالك القلعة البيضاء وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الأعضاء فور وصوله مساء اليوم الجمعة للقلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور: "الهرم اللي اسمه الزمالك عمره ماهيقع ورئيس عمره ماهيقع الشكر لكل ملايين الزملكاويه اللي واقفين معانا وسعيد بالجماهير كلنا يد واحده..تحملنا الكثير و في النهايه عندنا هدف واحد بطولة إفريقيا".

وصل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء منذ قليل.

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ومن المقرر أن يرأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقررة إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي.

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة لتحفيز لاعبى الأبيض للتتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث حصل اللاعبين على وعد من مجلس إدارة القلعة البيضاء على الحصول على مكافآت استثنائية فى حالة الفوز على الأهلى والتتويج باللقب الإفريقى، حيث سيلتقى قطبى الكرة المصرية، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأول مرة فى تاريخهما يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

ذلك بعدما نجح الأبيض فى تخطى عقبة الرجاء المغربى، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضى، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب فوزه فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.