شكرا لقرائتكم والد محمد صلاح يطمئن جماهير اللاعب واقاربه على استقرار حالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى صلاح غالي والد اللاعب الدولي محمد صلاح عدة اتصالات هاتفية من أهالى قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، للاطمئنان على اللاعب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحرص الأهالى على الاتصال بوالد اللاعب للوقوف على حالته الصحية، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الأولى إيجابية.

وأكد والد اللاعب أنه بصحة جيدة ولم تظهر عليه أى أعراض الإصابة بالفيروس، ويتعامل مع الموقف بصورة طبيعية، مطمئناً أهالى القرية عليه وأنه المسحة الثانية ستؤكد الإصابة بالفيروس من عدمه.

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وكان كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أكد خضوع اللاعب للعزل الصحي داخل غرفته بفندق إقامة لاعبى المنتخب المصري لكرة القدم، ولن يسافر مع المنتخب لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح المصدر أن اللاعب يجلس بالغرفة بمفرده وحالته الصحية جيدة ومستقرة بعد إعلان إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد نتيجة اختبار المسحة الأولى.

وكان أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن المديرية ستدفع غدا بفرق الترصد لقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم فحص والديه وأقاربه وأهالى القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من يظهر عليهم أعراض أما من لم يظهر عليهم أعراض سيتم وضعهم تحت الملاحظة المستمرة.