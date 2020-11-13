شكرا لقرائتكم عمرو السولية يطمئن جماهير الأهلى من داخل معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على طمئنة الجماهير الحمراء على حالته الصحية بعدم تعرضه للإصابة بفيرس كورونا، خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر، وذلك بعد أن أثبتت المسحة الأولى التى خضع لها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى إصابته بالفيرس، قبل ساعات قليلة من مواجهة الفراعنة لمنتخب توجو التى تقام فى الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ونشر السولية صورته خلال المشاركة فى تدريب المنتخب الوطنى، عبر صفحته الرسمية على تويتر، ليبعث رسالة طمئنينة للجماهير خاصة فى ظل الشائعات العديدة التى ترددت حول إصابة اللاعبين بكورونا بعد الفرعون محمد صلاح.

وجاء خبر إصابة محمد صلاح، بمثابة الصاعقة على الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، خاصة إن الإصابة جاءت قبل ساعات من مواجهة توجو، لاسيما وإن الفرعون المصرى يعد من أهم اللاعبين فى صفوف المنتخب وأحد الأعمدة الأساسية للفريق لما يتميز به من مهارة وخبرة.

وأصبح أمام الجهاز الفنى للمنتخب 3 خيارات لتعويض غياب محمد صلاح عن الجبهة اليمنى في مواجهة توجو، ويأتى أحمد سيد زيزو الخيار الأول للبدرى، حيث يعد زيزو من أبرز اللاعبين في هذا المركز وتألق مع الزمالك في تلك الجبهة، كما يحظى بدعم وثقة كبيرة من الجهاز الفنى للفراعنة، الأمر الذى يجعله الخيار الأول لتعويض صلاح.

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ويأتي الخيار الثانى للبدرى، بإمكانية الدفع بمحمود حسن تريزيجيه في الجبهة اليمنى مع الدفع برمضان صبحى في الجبهة اليسرى، وتم تنفيذ تلك الطريقة في أكثر من مباراة، خاصة في حالة حدوث ضغط مكثف على صلاح، كان يقوم الجهاز الفني حينها بتعديل المراكز لإزالة هذا الضغط بالدفع بتريزيجيه في الجبهة اليمنى.

ويعد الخيار الثالث، بأن يتم الدفع بمحمد مجدى قفشة في الجبهة اليمنى، خاصة وإن اللاعب يُجيد اللاعب في الجبهتين "اليمنى واليسرى" ليصبح أمام حسام البدرى 3 خيارات من أجل تعويض صلاح الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع صلاح لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.