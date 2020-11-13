شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى لـ"الخليج 365": إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح وغيابه عن مباراتى توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، ان المسحة الثانية التى خضع لها محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى جاءت ايجابية، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراتى الفراعنة أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى.
وتابع أن محمد صلاح سيخضع للبروتوكول الطبى فى الفندق تحت اشراف الجهاز الطبى للفراعنة حتى يتماثل للشفاء تماما، موضحا أن هناك اهتماما غير عادى من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ووزارة الصحة باللاعب العالمى الذى سيخضع للعلاج فى مصر.
أعلن اليوم اتحاد الكرة المصري إصابة الدولي الأسطوري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا بعد اختباره من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل المباراة المقررة ضد توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي: "إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو".
واشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لوضعهم من المشاركة.
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