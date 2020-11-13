شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى لـ"الخليج 365": إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح وغيابه عن مباراتى توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، ان المسحة الثانية التى خضع لها محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى جاءت ايجابية، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراتى الفراعنة أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى.

وتابع أن محمد صلاح سيخضع للبروتوكول الطبى فى الفندق تحت اشراف الجهاز الطبى للفراعنة حتى يتماثل للشفاء تماما، موضحا أن هناك اهتماما غير عادى من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ووزارة الصحة باللاعب العالمى الذى سيخضع للعلاج فى مصر.