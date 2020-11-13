شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطمأن على محمود البدرى بعد إصابته بكورونا فى المنتخب الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو على الاطمئنان على محمود البدرى الظهير الايسر للفريق بعد إصابته بكورونا داخل معسكر المنتخب الاوليمبى ، حيث أجرى الجهاز اتصالات هاتفية باللاعب طالبه خلالها بالتماسك لعبور هذه الفترة الصعبة وإستعادة كامل عافيته ، وأعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، إصابة محمود البدرى لاعب المنتخب بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة قبل مباراة كوريا الجنوبية الودية، موضحًا أن اللاعب حالته جيدة للغاية ولم تظهر عليه أى أعراض رغم إيجابية المسحة، لافتًا أنه سيتم عمل مسحة جديدة للاعبين قبل مباراة البرازيل الودية يوم 17 نوفمبر الجارى.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، سلبيا، مع نظيره الكورى الجنوبى فى المباراة التى جرت بينهما مساء الخميس على ستاد السلام فى افتتاح الدورة الودية التى تقام فى مصر بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

فى سياق أخر ، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة ، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من غداً السبت ، وذلك فى إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد والذى من المقرر أن ينطلق مطلع ديسمبر المقبل.

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وكان الفريق قد فاز فى أولى مباريات الودية برباعية نظيفة أمام فريق أبو شحاتة .

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .