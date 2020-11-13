شكرا لقرائتكم عدلى القيعى يطمئن الجماهير حول حالته الصحية بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي رسالة طمأنينة لجماهير الأهلي بصفة خاصة والكرة المصرية على وجه العموم بشأن حالته الصحية بعد إصابته مؤخراً بفيروس "كورونا" ، مؤكداً أن حالته مُستقرة حالياً حيث يرقد في إحدى المستشفيات للتعافي من هذا الفيروس.وأكد القيعي أنه لم يتمكّن من الرد على آلاف المكالمات التى وصلته للإطمئنان عليه بعد إعلان إصابته بـ"كورونا" خلال الساعات الماضية ، مُقدماً الشكر للجميع الذين حرصوا على التواصل معه منذ إصابته عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو المكالمات الهاتفية أو عبر المقربون منه للإطمئان عليه ودعمه في "محنة" كورونا، وشدد المهندس عدلي القيعي إنه يمتن كثيراً لكل من حاول الإطمئنان عليه وعرف حجم حب الجماهير له من مختلف إنتماءات الجماهير المصرية .

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في وقت سابق ، أكد الإعلامى إبراهيم المنيسى، أن المهندس عدلى القيعى حالته مستقرة ولا يعانى من أعراض مزعجة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مشيرا إلى أنه مازال متواجدا فى المستشفى تحت الملاحظة والرعاية، وسوف يتم عمل مسحة جديدة لاختبار كورونا بعد عدة أيام.

وكتب المنيسى، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله.. المهندس عدلى القيعى حالته مستقرة ولا توجد أعراض مزعجة، لكنه بالمستشفى تحت الملاحظة والرعاية، يبلغكم سلاماته وشكره لسؤال واتصال الكثيرين به ويعتذر لعدم الرد لكثافة الاتصالات وحاجته للراحة"، وتابع المنيسى: "إن شاء الله كام يوم ويتعمل له مسحة جديدة ويخرج من المستشفى بالسلامة".