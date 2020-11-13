شكرا لقرائتكم إيطاليا تخسر مويس كين أمام بولندا والبوسنة للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج المهاجم الشاب مويس كين، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من معسكر منتخب إيطاليا، اليوم الجمعة، بسبب معاناته من إصابة عضلية، ليتأكد غيابه عن مواجهتى بولندا والبوسنة والهرسك، فى دورى الأمم الأوروبية.

وفقا لشبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، فإن مويس كين، سيغيب عن صفوف المنتخب الإيطالي، خلال مواجهتى بولندا والبوسنة والهرسك، فى دورى الأمم الأوروبية، بسبب إصابة عضلية، وسيعود إلى فريقه باريس سان جيرمان.

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أضافت سكاى، أن ستيفانو أوكاكا، مهاجم فريق أودينيزي، سوف يعوض مويس كين، فى قائمة المنتخب الإيطالي، خلال المواجهتين، المقرر لهما يومى الأحد والأربعاء المقبلين.

وتألق مويس كين، مع الفريق الباريسي، منذ انضمامه على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفى الماضى، قادما من فريق إيفرتون الإنجليزي، إذ سجل 5 أهداف خلال 7 مباريات، خاضها بجميع المنافسات.

ويحتل المنتخب الأزورى، وصافة المجموعة الأولى، فى مرحلة مجموعات دورى الأمم الأوروبية، برصيد 6 نقاط، خلف منتخب بولندا، صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط.