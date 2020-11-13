المنتخب يؤدي مرانه بدون صلاح.. ومشاركة قفشة تنفي أنباء إصابته بكورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المركز الإعلامي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، صور لمران المنتخب اليوم منذ قليل، استعدادًا لمباراة توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.
وقام المركز الإعلامي للمنتخب بنشر صور المران اليوم بمشاركة كل اللاعبين باستثناء محمد صلاح.
وجاءت صور مشاركة محمد مجدي «قفشة» لاعب الأهلي، في مران اليوم، بشكل طبيعي لتؤكد عدم إصابته بكورونا.
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الوضع في مصر
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اصابات
110,095
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تعافي
100,760
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وفيات
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