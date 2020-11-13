شكرا لقرائتكم خبر عن فريده عثمان تقتنص ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة.. وتأهل القماش للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت السباحة فريدة عثمان، بالميدالية الذهبية لبطولة أمريكا المفتوحة للسباحة في سباق 50 متر حرة بزمن 25.10، في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية.

فيما تأهل السباح مروان القماش إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد كسره الرقم التأهيلى لسباق 800 متر حرة، حاصلاً على المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.

وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة فريدة بعد التتويج ومروان القماش بالتأهل للأولمبياد.