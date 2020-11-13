شكرا لقرائتكم خبر عن فريده عثمان تقتنص ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة.. وتأهل القماش للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت السباحة فريدة عثمان، بالميدالية الذهبية لبطولة أمريكا المفتوحة للسباحة في سباق 50 متر حرة بزمن 25.10، في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية.
فيما تأهل السباح مروان القماش إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد كسره الرقم التأهيلى لسباق 800 متر حرة، حاصلاً على المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.
وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة فريدة بعد التتويج ومروان القماش بالتأهل للأولمبياد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,095
-
تعافي
100,760
-
وفيات
6,417
كانت هذه تفاصيل خبر فريده عثمان تقتنص ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة.. وتأهل القماش للأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.