شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السابعة.. المصري يتعاقد مع حارس مرمى بيراميدز لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، إتمام إجراءات صفقة انتقال أحمد دعدور، حارس مرمى فريق بيراميدز، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، واصل مجلس إدارة المصري، إبرام صفقات تدعيم الفريق الأول للكرة بالنادي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، حيث أتم المجلس بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة على ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد دعدور، حارس مرمى فريق بيراميدز، لمدة موسمين اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 حتى نهاية موسم 2022/2021 وبعقد انتقال ثلاثي بين الأطراف الثلاثة (المصري، بيراميدز، اللاعب).

وبموجب هذا التعاقد لا يحق للمصري بيع اللاعب بعد نهاية الموسم الأول من تعاقده إلا لنادي بيراميدز فقط، كما يحق لنادي بيراميدز عودة اللاعب إليه بعد نهاية الموسم الأول بشرط الانخراط في صفوفه وعدم انتقاله لأي نادٍ آخر سوى المصري.

الجدير بالذكر أن صفقة التعاقد مع الحارس أحمد دعدور تعد الصفقة السابعة للمصري خلال الميركاتو الحالي الذي شهد تعاقد المصري مع كل من أحمد شديد قناوي، ظهير أيسر الإنتاج الحربي، وثلاثي فريق نادي مصر مصطفى سلطان وعلاء عطا والحارس عصام ثروت، بالإضافة للثنائي الوافد من نادي الزمالك أحمد رفعت ومحمد عنتر.