شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المسؤولة عن مسحات كورونا للمنتخب: لا نعلم الجهة التي أخذت عينة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد دقائق من إعلان اتحاد كرة القدم المصري إيجابية المسحة التي أجريت لنجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، بشأن الإصابة بفيروس كورونا، قام الاتحاد بحذف البيان من صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر، وتسبب هذا الإجراء في حالة من اللغط بخصوص حقيقة إصابة اللاعب.

فيما وضع اتحاد الكرة بيانًا جديدًا قال فيه: «أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو والذين أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدًا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة».

«المصري اليوم» تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، الذي أكد بدوره أنه لا يعلم شيئًا عن العينة وسيراجع المعامل المركزية للتأكد من حقيقة إيجابية المسحة الخاصة باللاعب، خاصة أن المعامل المركزية لا تُبلغ الوزارة بإيجابية أي عينة إيجابية تكتشفها، ولكن نظرًا لأهمية وخصوصية النجم محمد صلاح سيقوم بمراجعة المعامل للتأكد من الحالة وإعلان ذلك.

فيما قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم سبيد مديكال، المسؤولة عن أخذ المسحات من لاعبي الدوري الممتاز والمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، إنه لا يعلم شيئًا عن العينة الخاصة بالنجم محمد صلاح، ولا يعلم أصلًا الجهة التي قامت بتحليلها.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: على غير العادة لم تتم دعوتنا لأخذ المسحات من لاعبي المنتخب، ولا نعلم الجهة التي قامت بأخذ العينات، مشيرا إلى أنه فور علمه بالخبر تواصل مع والد النجم محمد صلاح وأيضا مع رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، وعرض عليهم إرسال جهاز الكشف السريع لإعادة تحليل العينة والتأكد من حقيقة الإصابة، لكنه لم يتلق الرد حتى الآن.

وأكد المهندس تامر وجيه أن هذا التجمع هو الأول للاعبي المنتخب في ظل جائحة كورونا ولم يكن معلومًا الجهة التي ستقوم بأخذ المسحات من اللاعبين، خاصة أن العقد المبرم بين شركته والاتحاد انتهى في سبتمبر الماضي، وبالتالي يبدو الأمر غريبا بخصوص ما تردد بشأن إيجابية حالة النجم محمد صلاح، خاصة أنه لم يصدر أي تقرير مختوم من الجهة التي قالت إن نتيجة المسحة إيجابية، وهو ما يبدو غريبًا لنا حتى الآن.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عصر اليوم، الجمعة، إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوجو بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان عبر صفحته على فيسبوك «تم حذفه لاحقا»: «ظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وإصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية».

وأضاف بيان الاتحاد: «سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة».

وحذف الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، الخبر الخاص بإصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا.

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وكتب الحساب في تغريدة جديدة: «إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو.. أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو الذين أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدًا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة».

وبعد حذف خبر صلاح، وتأكيده سلبية تحاليل المنتخب، تراجع الاتحاد ونشر بيانًا غامضًا عن إيجابية تحاليل 3 لاعبين من مصر وتوجو، دون إيضاح أي تفاصيل.

وأرجع عضو باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سبب حذف البيان الرسمي الخاص بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، من على صفحة الاتحاد، إلى رغبة اللاعب في إجراء اختبار ثانٍ للتأكد من إيجابية إصابته.

وأضاف عضو اللجنة الخماسية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إجراء اختبار ثانٍ للاعب لا يعني وجود خطأ في نتيجة العينة الأولى، ولكن ذلك جاء بناء على رغبة «صلاح» ووكيله، الذي أكد أنه كان يجب زيادة التأكد من نتيجة التحاليل قبل الإعلان الرسمي، لما للخبر من تداعيات كبيرة في مصر وإنجلترا.

وأكد أن سبب رغبة اللاعب في زيادة التأكد هي أنه لا يشعر بأي أعراض للمرض، لذلك طالب بإعادة التحاليل للتأكد.