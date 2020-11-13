شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك ينتظم في تدريبات منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد عيد، ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، في تدريبات منتخب الشباب تحت 20 عاما، بقيادة ربيع ياسين، المدير الفني.
وحصل المنتخب على راحة، أمس الخميس، واستأنف تدريباته، اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر، الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
ويدخل 27 لاعبًا بقائمة شباب الفراعنة، معسكرا مغلقا، بداية من اليوم، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.
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