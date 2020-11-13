شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر المواطنين: لا ترتدوا الكمامة على الذقن.. هل تقصد محمد صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت صفحة وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، صورة حذرت، خلالها، من ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط، قائلة: «لا ترتدِ الكمامة على منطقة الذقن فقط.

احمِ نفسك ومن حولك.. #ارتدِ_الكمامة».

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان اتحاد الكرة المصري خبر إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، فيما انتشرت له صور يرتدي فيها الكمامة على منطقة الذقن في حفل زفاف شقيقه.

وحذف الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، الخبر الخاص بإصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا.

وكتب الحساب في تغريدة جديدة: «إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو.. أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو الذين أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدًا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة».

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، الجمعة، أن المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وقال إن «صلاح» خضع للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضًا عزل كل المخالطين.

وبعد حذف خبر صلاح، وتأكيده سلبية تحاليل المنتخب، تراجع الاتحاد ونشر بيانًا غامضًا عن إيجابية تحاليل 3 لاعبين من مصر وتوجو، دون إيضاح أي تفاصيل.

وأرجع عضو باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سبب حذف البيان الرسمي الخاص بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، من على صفحة الاتحاد، إلى رغبة اللاعب في إجراء اختبار ثانٍ للتأكد من إيجابية إصابته.

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وأضاف عضو اللجنة الخماسية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إجراء اختبار ثانٍ للاعب لا يعني وجود خطأ في نتيجة العينة الأولى، ولكن ذلك جاء بناء على رغبة «صلاح» ووكيله، الذي أكد أنه كان يجب زيادة التأكد من نتيجة التحاليل قبل الإعلان الرسمي، لما للخبر من تداعيات كبيرة في مصر وإنجلترا.

وأكد أن سبب رغبة اللاعب في زيادة التأكد هي أنه لا يشعر بأي أعراض للمرض، لذلك طالب بإعادة التحاليل للتأكد.