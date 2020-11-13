شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن إبعاد أحمد أحمد عن رئاسة الاتحاد لأسباب صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إبعاد رئيسه أحمد أحمد عن تولي مهام الملفات الإدارية في الفترة المقبلة، وذلك لدواعٍ صحية.

وقال بيان رسمي، عبر موقع الاتحاد الأفريقي «كاف»: «إبعاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن الملفات الإدارية في الفترة المقبلة، نظرًا لأسباب صحية».

وواصل بيان «كاف»: «سيتولى الكونغولي كونستاي أوماري مهام إدارة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية حتى يوم 30 نوفمبر الجاري».

وأنهى البيان: «إسناد مهمة الإدارة لنائب أحمد أحمد يأتي وفقًا للمادة 24 في الفقرة الثامنة التي تنص على تولي نائب الرئيس المهام في حال عدم إتاحة الرئيس لفترة مؤقتة».