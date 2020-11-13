شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح آخر تطورات إصابة محمود وحيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.
وقال طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن وحيد سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر غدٍ السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته في المشاركة خلال المران الجماعي.
وخاض الأهلي مرانه، صباح اليوم، واشتمل على جانب فني وخططي، وقبل نهاية المران اشتكى وحيد من حالة إجهاد عضلي، وفضل طبيب الفريق خروجه للاطمئنان على حالته قبل خضوعه لفحص طبي جديد غدًا قبل المران.
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