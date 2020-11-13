شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح آخر تطورات إصابة محمود وحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد، لاعب الفريق، اشتكى ‏من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها ‏‏27 نوفمبر الجاري.‏

وقال طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن وحيد سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر غدٍ السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته في المشاركة خلال المران الجماعي.‏

وخاض الأهلي مرانه، صباح اليوم، واشتمل على جانب فني وخططي، وقبل نهاية المران اشتكى ‏وحيد من حالة إجهاد عضلي، وفضل طبيب الفريق خروجه للاطمئنان ‏على حالته قبل خضوعه لفحص طبي جديد غدًا قبل المران.‏