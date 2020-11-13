شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على لاعبيه الدوليين في المنتخب.. جميع العينات سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن الجهازين الفني والطبي لنادي الزمالك على سلامة لاعبيه الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني الأول، بعد ثبوت سلبية عينتهم لفيروس كورونا، وعدم إصابة أي لاعب منهم بفيروس كورونا في المنتخب.

وكان المنتخب واتحاد الكرة قد أعلنا إصابة ٣ لاعبين في المنتخب بكورونا، ليس من بينهم أي لاعب من لاعبي الزمالك.