شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح بـ«كورونا» وسبب حذف البيان الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرجع عضو باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سبب حذف البيان الرسمي الخاص بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، من على صفحة الاتحاد، إلى رغبة اللاعب في إجراء اختبار ثانٍ للتأكد من إيجابية إصابته.

وأضاف عضو اللجنة الخماسية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إجراء اختبار ثانٍ للاعب لا يعني وجود خطأ في نتيجة العينة الأولى، ولكن ذلك جاء بناء على رغبة «صلاح» ووكيله، الذي أكد أنه كان يجب زيادة التأكد من نتيجة التحاليل قبل الإعلان الرسمي، لما للخبر من تداعيات كبيرة في مصر وإنجلترا.

وأكد أن سبب رغبة اللاعب في زيادة التأكد هي أنه لا يشعر بأي أعراض للمرض، لذلك طالب بإعادة التحاليل للتأكد.

ووافق الاتحاد على طلب «صلاح» وتم حذف البيان واستبداله ببيان يؤكد وجود 3 إصابات بين لاعبي مصر وتوجو، دون تحديد أسماء، وسيعاد عمل مسحة لهم من خلال معامل وزارة الصحة الرسمية، خلال الساعات المقبلة.