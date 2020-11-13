شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامي إبراهيم فايق بجلطة رئوية ونقله إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرّض الإعلامي إبراهيم فايق لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وفقًا لما أكدته إذاعة «راديو 9090»، التي يقدم بها «فايق» برنامج «ملعب 9090».
وبعد أنباء معاناة «فايق»، الذي يقدم برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس»، من جلطة رئوية حادة، ونقله إلى المستشفى، اليوم الجمعة، انهالت رسائل الدعم من جانب نجوم الكرة والإعلام، معربين عن أمنياتهم له بالشفاء العاجل.
وكتب الإعلامي أحمد شوبير: «خالص الدعوات بالشفاء العاجل للابن والزميل العزيز إبراهيم فايق ودعواتكم جميعا له بالشفاء»، فيما كتب خالد بيومي: «نتمنى الشفاء العاجل بإذن الله للصديق العزيز إبراهيم فايق».
ونشر الإعلامي هاني حتحوت تغريدة على موقع «تويتر» كتب فيها: «خالص الدعاء بالشفاء العاجل للصديق والزميل إبراهيم فايق بعد نقله للمستشفى لتعرضه لجلطة في الرئة. سلامتك يا هيما ربنا يقومك بألف خير».
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