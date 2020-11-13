شكرا لقرائتكم بشرى من مسئولى المنتخب بشأن مشاركة محمد صلاح أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو منتخب مصر، أنه فى حالة ظهور مسحة كورونا الثانية لمحمد صلاح فجر غد السبت سلبية، سيشارك اللاعب فى مباراة الغد أمام توجو فى الجولة الثالثة بتصفيات أمم افريقيا 2022، أما اذا جاءت إيجابية لن يشارك اللاعب فى مباراة الغد وكذلك مباراة الإياب أمام توجو يوم 17 نوفمبر الجارى فى العاصمة لومى لأنه من المستحيل سفر اللاعب على الطائرة وهو يعانى من فيروس كورونا، خاصة وأن البعثة المصرية ستسافر ظهر الأحد المقبل.

وكشف مسئولو منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، خضع لمسحة ثانية فى الفندق منذ قليل للتأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التى خضع لها أمس وجاءت إيجابية. وأوضح مسئولو المنتخب أن نتيجة المسحة الثانية ستظهر فجر غد السبت وستحسم مشاركة محمد صلاح فى مباراة الغد من عدمه.

وجاء خبر إصابة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزى، بفيرس كورونا بمثابة الصاعقة على الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، خاصة إن الإصابة جاءت قبل ساعات من مواجهة توجو التى تقام فى الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، خاصة وإن الفرعون المصرى يعد من أهم اللاعبين فى صفوف المنتخب وأحد الأعمدة الأساسية للفريق لما يتميز به من مهارة وخبرة.

وأصبح أمام الجهاز الفنى للمنتخب 3 خيارات لتعويض غياب محمد صلاح عن الجبهة اليمنى في مواجهة توجو، ويأتى أحمد سيد زيزو الخيار الأول للبدرى، حيث يعد زيزو من أبرز اللاعبين في هذا المركز وتألق مع الزمالك في تلك الجبهة، كما يحظى بدعم وثقة كبيرة من الجهاز الفنى للفراعنة، الأمر الذى يجعله الخيار الأول لتعويض صلاح.

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ويأتي الخيار الثانى للبدرى، بإمكانية الدفع بمحمود حسن تريزيجيه في الجبهة اليمنى مع الدفع برمضان صبحى في الجبهة اليسرى، وتم تنفيذ تلك الطريقة في أكثر من مباراة، خاصة في حالة حدوث ضغط مكثف على صلاح، كان يقوم الجهاز الفني حينها بتعديل المراكز لإزالة هذا الضغط بالدفع بتريزيجيه في الجبهة اليمنى.

ويعد الخيار الثالث، بأن يتم الدفع بمحمد مجدى قفشة في الجبهة اليمنى، خاصة وإن اللاعب يُجيد اللاعب في الجبهتين "اليمنى واليسرى" ليصبح أمام حسام البدرى 3 خيارات من أجل تعويض صلاح الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع صلاح لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.