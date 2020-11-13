شكرا لقرائتكم المصرى يُعلن سابع صفقاته بضم أحمد دعدور حارس بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى المصرى البورسعيدى عن سابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية، بضم أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفريق البورسعيدى صورة اللاعب، معلقين عليها: "رحبوا معنا بسابع صفقات المصري في الميركاتو الجديد.. الحارس أحمد دعدور حارسًا أمينًا لشباك النسور الخضر".

وكان مسئولو نادى بيراميدز استقروا على فتح الباب أمام رحيل أحمد دعدور سواء بيع أو إعارة لأحد فرق الدورى الممتاز، وذلك بعد أن تم التعاقد مع شريف إكرامى عقب رحيله عن صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما وأن بيراميدز يرغب فى تدعيم صفوفه بعناصر من الخبرة للسعى وراء تحقيق البطولات فى الموسم الجديد، بعد أن خرج الفريق من الموسم الحالى خالى الوفاض بخسارة لقب الكونفدرالية الأفريقة وتوديع بطولة كأس مصر وعدم التمكن من حصد المركز الثانى بالدورى.

Advertisements

واستغناء بيراميدز عن دعدور جاء نظرًا لتضاؤل فرص مشاركته فى الموسم الجديد، لوجود ثلاث حراس كبار وهم المهدى سليمان وشريف إكرامى وأحمد الشناوى، وكان الاتحاد السكندرى دخل فى مفاوضات جادة مع أحمد دعدور، من أجل التعاقد معه فى إطار تدعيم مركز حراسة المرمى لزعيم الثغر، بالرغم من وجود الثلاثى عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل.

ورغم حالة الاستقرار الذى يشهدها مركز حراسة مرمى الاتحاد السكندرى، إلا أن حسام حسن المدير الفنى للفريق يرغب فى تواجد حارس قوى لزيادة المنافسة بين الحراس، خاصة أنه يحاول المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل.

وتلقى أحمد دعدور عدداً من العروض خلال الفترة الماضية، على رأسها من المصرى البورسعيدى، بالرغم من عدم مشاركته مع فريقه فى الموسم الماضى فى أى مباراة نظرا لاعتماد الأجهزة الفنية لبيراميدز على الثنائى المهدى سليمان وأحمد الشناوى، ليستقر فى النهاية على الانتقال لصفوف الفريق البورسعيدى.