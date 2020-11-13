شكرا لقرائتكم منتخب مصر يؤجل سفره إلى توجو حتى ظهر الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، موعد السفر إلى توجو لخوض مباراة الإياب يوم 17 نوفمبر الجارى بالعاصمة لومى، وقرر مسئولو المنتخب السفر ظهر الأحد المقبل بدلا من الرابعة فجر نفس اليوم، كما كان مقررا على متن طائرة خاصة. وكشف مسئولو المنتخب أن تأخير السفر ليس له علاقة بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا فى الساعات الأخيرة.

فى السياق ذاته، كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، عن خضوع اللاعب للعزل الصحى داخل غرفته بفندق إقامة لاعبى المنتخب، مؤكدا أنه لن يسافر مع المنتخب لمواجهة توجو فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. وأوضح المصدر، أن اللاعب يجلس بالغرفة بمفرده وحالته الصحية جيدة ومستقرة بعد إعلان إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد نتيجة اختبار المسحة الأولى.

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وكان أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية ستدفع غدا بفرق الترصد لقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم فحص والديه وأقاربه وأهالى القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من يظهر عليهم أعراض أما من لم يظهر عليهم أعراض سيتم وضعهم تحت الملاحظة المستمرة.