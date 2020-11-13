شكرا لقرائتكم المنتخب يخوض المران الأخير بدون محمد صلاح والبدرى يستقر على التشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب الوطنى تدريبه الرئيسي مساء اليوم في ختام استعداداته لمواجهة توجو المقرر لها غدا في الجولة الثالثة لتصفيات أمم افريقيا، والتي ستقام علي استاد القاهرة، وشارك في مران اليوم جميع لاعبي المنتخب عدا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد اصابته بفيروس كورونا وخضوعه لعزل في غرفته بفندق الإقامة لحين ظهور نتيجة المحسة الثانية التي خضع لها اللاعب اليوم.



مران المنتخب الأول (1)



مران المنتخب الأول (2)



مران المنتخب الأول (3)

وحرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني علي وضع ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد من خلال تدريب اليوم، حيث استقر البدري علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة توجو ويتبقى الاستقرار علي بديل محمد صلاح وإن كان الأقرب هو أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك .