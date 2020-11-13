شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من ضم هذا الدنماركى فى الميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل والشهير بالكسندر ياكوبنسن المحترف في الدورى النرويجي، ضمن دائرة الترشيحات لارتداء تي شيرت الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تم عرضه من أحد الوكلاء علي إدارة الزمالك.وانتهى تعاقد اللاعب صاحب الـ 26 عاما مع نادي ساربسبورج النرويجي واصبح لاعبا حرا ، ويلعب في مركز الجناح، وسبق ان انضم لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين عام 2013، كما شارك مع المنتخب الأول في مباراة ودية 2017 ضد توجو تحت قيادة الارجنتيني هيكتور كوبر.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة الكرة بالنادى الأبيض تفضل الموافقة على إعارة المغربى حميد أحداد، جناح الفريق، إلى نادى شباب المحمدية المغربى بدلا من بيعه بشكل نهائى، حيث طلبت إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة من النادى المغربى سداد مليون دولار حال الرغبة فى الحصول على خدمات أحداد بشكل نهائى، لذا يأتى تقارب وجهات النظر بين الناديين بإتمام الصفقة بنظام الإعارة بدلا من البيع النهائى، وهو ما سيتم حسمه بصورة رسمية فى الساعات المقبلة.

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ومن المنتظر أن ينتقل أحداد إلى شباب المحمدية حال الاتفاق على كافة بنود الإعارة بين الناديين فى الساعات الجارية مع الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية، بعدما تألق اللاعب فى الموسم المنقضى خلال فترة إعارته من الزمالك إلى الرجاء ليلفت أنظار الأندية المغربية إلى ضمه بعد نهاية فترة الإعارة.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.