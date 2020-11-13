شكرا لقرائتكم أحمد عيد لاعب الزمالك يشارك فى تدريبات منتخب مصر للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك أحمد عيد ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك اليوم الجمعة، في مران منتخب الشباب، تحت 20 عاما، بقيادة ربيع ياسين.

وحصل المنتخب على راحة، أمس، الخميس واستأنف تدريباته، اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ويدخل 27 لاعبا بقائمة شباب الفراعنة، معسكرا مغلقا، بداية من اليوم، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

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من ناحية أخرى ، أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أن استبعاد ثنائى وادى دجلة كريم محمد، و أحمد شريف من معسكر المنتخب يرجع الى خروجهم عن النظام ، وعدم الالتزام بالنظام الذى يسود معسكر المنتخب .

وقال ياسين في تصريحات تليفزيونية " المسئول عن منتخب الشباب واحد بس ، هو ربيع ياسين، أنا المسئول عن كل حاجة والتنسيق مع الأندية و اللاعبين .

وعن قيام اللاعبان بإبلاغ الادارى بخروجهم من المعسكر شدد ياسين أنه لايوجد هذا قائلا :" مفيش حاجة اسمها بلغو الادارى ، إزاى يخرجوا وأنا نايم من غير ما يبلغونى وهما عليهم تدريب الصبح "

كما قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، استبعاد لاعبي وادي دجلة كريم محمد وأحمد شريف، من معسكر شباب الفراعنة، عقب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني، وانتظر ربيع ياسين، صدور قرار تحقيق نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من ثلاثة أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن وبناء عليه تم اتخاذ القرار باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.