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جدة - عمرو شويل اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة قفشة بفيروس كورونا

أكد مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا صحة لما يتردد عن إصابة محمد مجدي قفشة لاعب الاهلي بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة استعداد لمواجهة توجو في التاسعة مساء غد السبت في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.. وشدد مسؤولو اللجنة الخماسية أن المنتخب يعانى من اصابة واحدة بفيروس كورونا وهي للنجم محمد صلاح وتم اجراء مسحة جديدة له.

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وتصدر إعلان اتحاد الكرة المصرى، إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مساء اليوم، الجمعة، عناوين الصحف والمواقع العالمية المختلفة، حيث أصدر اتحاد الكرة بيانا ذكر فيه "أظهرت المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية".

أضاف البيان "خضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".