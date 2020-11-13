شكرا لقرائتكم فريدة عثمان تفوز بالميدالية الذهبية لبطولة أمريكا المفتوحة للسباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان فى التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة أمريكا المفتوحة للسباحة في سباق 50 متر حره بزمن 25.10 ، في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية رغم أزمة "كورونا" التي تجتاح العالم والتي أثرت على جميع الألعاب الرياضية . فيما تأهل السباح مروان القماش إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد كسره الرقم التأهيلي لسباق 800 متر حرة بزمن، حاصلاً على المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لفريدة عثمان بعد التتويج بذهبية بطولة أمريكا ، واللاعب مروان القماش بالتأهل للأولمبياد، وكذلك الاتحاد المصري للسباحة على المجهودات المبذولة على نحو تدريبات، واستعدادات اللاعبين للبطولات الدولية، وتحقيقهم لنتائج مبهرة في مختلف المنافسات.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى دعم الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، ومؤازرة جميع اللاعبين واللاعبات، ومتابعة تجهيزاتهم للمنافسات المختلفة في ضوء الحرص على مواصلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

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قررت السباحة فريدة عثمان العودة للمشاركة في البطولات الدولية رغم أزمة «كورونا» التي تجتاح العالم، وعبرت عن سعادتها بتلك العودة وقالت عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي: أنا مبسوطة ومتحمسة انى هرجع أنزل بطولات تاني!. وأكدت فريدة أنها ستشارك في بطولة "أمريكا المفتوحة" المقرر إقامتها في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، حيث ستشارك ا، حسب قولها، في سباقات 50 مترا و100 متر حرة و100 متر فراشة، ثم تشارك غدا في سباقي 50 متر حرة و100 متر فراشة، وتنهي مشاركتها بالمنافسة في سباق 100 متر حرة.

جدير بالذكر أن فريدة عثمان حطمت الرقم القياسي في نسخة بطولة «Tyrproswimseries»، خلال العام الماضي، وحصلت على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.65.