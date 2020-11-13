شكرا لقرائتكم محمد صلاح يخضع لمسحة فى الفندق.. ونتيجتها تظهر فجر الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزى، خضع لمسحة ثانية فى الفندق منذ قليل للتأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التى خضع لها أمس وجاءت ايجابية ، وأوضح مسئولو المنتخب أن نتيجة المسحة الثانية ستظهر فجر غد السبت وستحسم مشاركة محمد صلاح فى مباراة الغد من عدمه.

أبلغ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري اللاعبين الممنوعين من حضور مران اليوم استعداداً لمباراة توجو بسبب اصابتهم بفيروس كورونا المستجد لحين الخضوع لإجراء تحليل شامل لكل الفريق خلال الساعات الأولى من صباح الغد.

وعلم "الخليج 365" أن محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا وباقي المحترفين عدا محمد صلاح ليسوا من هؤلاء اللاعبين الممنوعين من تدريبات اليوم حيث سيرافق الفريق لملعب التدريب لخوض المران النهائي للفريق قبل خوض مباراته ضد توجو في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأوضح مصدر مقرب من محمد صلاح أن اللاعب الدولي الشهير حالته مستقرة ولا يعاني من أي مشكلات صحية حتى الآن وأن هناك حالة انزعاج شديدة من تسريب اسمه لوسائل الاعلام.

وأعلن اتحاد رسمياً إصابة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو بفيروس كورونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي: "إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو".

واشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.

Advertisements

ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لوضعهم من المشاركة.

وحذف اتحاد الكرة المصرية بيان إصابة محمد صلاح نجم الفراعنة، بفيروس كورونا، من جميع منصابته على التواصل الإجتماعي، بعد 10 دقائق فقط من اعلانه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا عشية مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك قبل حذفه: "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة".

وتابع الاتحاد: "لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وجاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين".