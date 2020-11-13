إصابة محمد صلاح بكورونا .. COVID-19 يضرب 3 لاعبين بمنتخبى مصر وتوجو

أعلن اتحاد رسمياً إصابة 3 لاعبين من منتخب مصر بفيروس كورونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي: "إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو".

واشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.

ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لوضعهم من المشاركة.

حذف اتحاد الكرة المصرية بيان إصابة محمد صلاح نجم الفراعنة، بفيروس كورونا، من جميع منصابته على التواصل الإجتماعي، بعد 10 دقائق فقط من اعلانه.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا عشية مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك قبل حذفه: "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة".

وتابع الاتحاد: "لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وجاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين".