بظهور ثلاثي مصري.. تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وتوجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يخوض المنتخب المصري مساء غد السبت مباراة غاية في الأهمية من خلال مواجهة توجو على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 7" في تمام التاسعة مساءً، حيث سيقدم الأستوديو التحيلي أحمد فؤاد مع الثنائي المصري وائل جمعة نجم الأهلي السابق وهيثم فاروق نجم الزمالك السابق، في المقابل سيعلق على المباراة علي محمد علي.

ويتواجد المنتخب المصري في ترتيب المجموعة السابعة مع كل من: جزر القمر - كينيا وتوجو، ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط.

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في المقابل، يتواجد المنتخب الكيني في الترتيب الثاني برصيد ثلاث نقاط ثم منتخب مصر برصيد نقطتين، وأخيرًا منتخب توجو برصيد نقطة.

وكان منتخب مصر تعادل في أول جولتين أمام كينيا بهدف لكل جانب على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، ثم التعادل سلبيًا مع جزر القمر على ملعب الأخير.

جدير بالذكر أن منتخب جزر القمر تعادل بهدف لكل جانب أمام كينيا في لقاء جاء ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.