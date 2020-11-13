محمود وادي يكشف كواليس توقيعه لبيراميدز.. ورفضه للعروض الخليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف الدولي الفلسطيني محمود وادي كواليس انتقاله لصفوف فريق بيراميدز قادمًا من المصري، مشيرا إلى أن المفاوضات مع النادي البورسعيدي بدأت بعد عودة النشاط الرياضي في مصر، وكانت ودية نوعا ما في البداية قبل أن تتحول إلى رسمية في منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وقبل أيام، أعلن نادي بيراميدز، ضم الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب المصري السابق إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 4 مواسم.

وقال وادي في تصريحات للحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر تويتر، إنه كان لديه العديد من العروض داخل مصر بالإضافة لعدد من الأندية الخليجية كانت ترغب في الحصول على خدماته لكنه في النهاية قرر التوقيع لبيراميدز.

Advertisements

وأضاف:" الاختيار وقع على نادي بيراميدز لعدة أمور أبرزها أنه فريق فرض نفسه على الساحة سواء المحلية أو الإفريقية كما أنه يضم بين صفوفه كوكبة من اللاعبين الكبار".

وأوضح، أن نادي بيراميدز تعامل معه باحترافية خلال المفاوضات، مؤكدا أنه كان يبحث عن طموح ووجد أن ناديه الجديد سيساعده لتحقيق ذلك.

وأتم وادي تصريحاته:" وجود عبدالله السعيد في فريق بيراميدز سيساعدني في تسجيل الأهداف، ومتشوق لهذه اللحظة وسعيد جدا بالانتقال للفريق وأسعى أن تكون خطوة لتحقيق أحلامي".