خاص.. ليفربول يُعلق على أنباء إصابة صلاح بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

علّق مات ماكان المتحدث الرسمي لنادي ليفربول، عن أنباء إصابة النجم المصري ولاعب "الريدز" محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

متحدث ليفربول الرسمي قال في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الجمعة: "النادي لن يُعلق على أي شيء حاليًا".

وتواجد محمد صلاح نجم ليفربول مع المنتخب المصري مؤخرًا استعدادًا لمباراتي توجو، والتي من المقرر أن تقام غدًا السبت ثم الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

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وكان الاتحاد المصري أعلن مساء الجمعة في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية "فيسبوك"، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل أن يتم حذف البيان ويتم الإعلان عن إصابة ثلاث حالات من جانب منتخبي مصر وتوجو. (طالع التفاصيل)

ولم يصدر ليفربول أي رد فعل رسمي حتى الآن بشأن نجم الفريق محمد صلاح، حيث عانى بطل الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الحالي بإصابة عدد من لاعبيه بالفيروس يأتي من أبرزهم تياجو ألكانتارا وساديو ماني وترنت ألكسندر أرنولد.

جدير بالذكر أن صلاح يعتبر هداف ليفربول في الموسم الحالي بعدما سجل 8 أهداف في أول 8 مباريات من مسابقة بريميرليج، حيث كان آخر أهداف "مو" بالتسجيل في شباك مانشستر سيتي في لقاء أقيم مساء الأحد الماضي على ملعب "الاتحاد".