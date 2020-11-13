الصفقة السابعة.. المصري يضم حارس بيراميدز رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، التعاقد بصورة رسمية مع حارس بيراميدز أحمد دعدور لينضم للفريق الساحلي قبل بداية الموسم الجديد (2020 - 2021).

وأفاد النادي البورسعيدي، أن دعدور أصبح سابع صفقات الفريق قبل بداية الموسم الجديد، حيث وقع صاحب الـ25 عامًا على عقد مدته عامين.

Advertisements

وأصبح المصري يمتلك في مركز حراسة المرمى بخلاف أحمد دعدور كل من أحمد مسعود إلى جانب اللاعب الشاب أحمد عبد الفتاح وعصام ثروت القادم مؤخرًا من نادي مصر وأحمد بوسكا.

وضم المصري حتى الآن ثلاثي نادي مصر عصام ثروت وعلاء عطا ومصطفى سلطان، وأحمد رفعت ومحمد عنتر من الزمالك، وأحمد شديد قناوي قادمًا من الإنتاج الحربي، وأحمد دعدور من بيراميدز.

وكان فريق المصري البورسعيدي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 48 نقطة.