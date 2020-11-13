كاف يُعلن تولي نائب أحمد أحمد مهام الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إبعاد أحمد أحمد رئيسه عن المهام الإدارية في الفترة المقبلة وذلك لأسباب صحية وفقاً لما ورد في البيان.

وكان أحمد أحمد مُصاباً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل أن يُعلن تعافيه تماماً، ليقرر السفر إلى بلاده مدغشقر تاركاً القاهرة.

وسيتولى الكونغولي كونستاي أوماري مهام إدارة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية حتى يوم 30 من نوفمبر الجاري.

وذكر بيان كاف إلى أن إسناد مهمة الإدارة لنائب أحمد أحمد يأتي وفقاً للمادة 24 في الفقرة الثامنة والتي تنص على تولي نائب الرئيس المهام في حالة عدم إتاحة الرئيس لفترة مؤقتة.