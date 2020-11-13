سيراميكا كليوباترا يُقيم معسكرًا مغلقًا في الإسماعيلية بدلا من الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تغيير مكان المعسكر المغلق للفريق، من الإسكندرية إلى محافظة الإسماعيلية.

واستقر الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا على الخروج باللاعبين خارج العاصمة، واختار الإسماعيلية لتستضيف المعسكر المغلق، خوفا من تقلبات الطقس في الإسكندرية.

وينطلق معسكر الفريق الصاعد حديثًا للدوري، صباح الأحد المقبل في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، ويستمر لمدة أسبوعين.

ويخوض سيراميكا كليوباترا عدة مباريات ودية خلال معسكر الإسماعيلية، لزيادة حالة الانسجام بين كافة عناصر الفريق، والارتفاع بمعدل اللياقة البدنية للاعبين.