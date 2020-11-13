ماذا قالت صحف إنجلترا بعد إصابة صلاح؟ كابوس ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

اهتمت كل وسائل الإعلام الرياضية على مستوى العالم بخبر إصابة محمد صلاح نجم وهداف ليفربول ومنتخب مصر بفيروس كورونا، وخاصة الصحف الإنجليزية، فماذا قالت؟

ديلي ميل

إصابة صلاح بعد زفاف شقيقه مدمرة لليفربول

أشارت الصحيفة إلى أن إصابة صلاح بعد أيام قليلة من حضوره حفل زفاف شقيقه في العاصمة المصرية القاهرة، كما نشرت صورًا من الزفاف والالتفات حول صلاح أثناء الرقص.

زاد سجل إصابات ليفربول اسمًا جديدًا بوجود محمد صلاح، لتواصل الظروف تدمير الفريق بإصابة لاعب آخر رئيسي في تشكيل المدرب يورجن كلوب.

ذا صن

إصابة صلاح بعد حضور صلاح فرح شقيقه

نشرت الصحيفة خبر إصابة صلاح بالتركيز على حضور نجم ليفربول زفاف شقيقه، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بمواجهتي توجو.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن الأخبار الواردة من مصر تأتي بمثابة ضربة جديدة لفريق يورجن كلوب الذي يعاني من الإصابات والغيابات في الوقت الحالي.

ديلي ستار

كابوس لليفربول

اعتبرت الصحيفة إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمثابة الكابوس لنادي ليفربول الذي يُعاني من نقص كبير في الصفوف.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول عانى كثيرًا بغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز، قبل أن تأتي أنباء غياب صلاح بسبب فيروس كورونا.

ميرور

كلوب يتلقى ضربة جديدة

مع نشر خبر إصابة صلاح، تمت الإشارة إلى الضربة الجديدة التي يتلقاها المدرب يورجن كلوب بفقدان لاعب آخر مهم بين صفوفه.

ونشرت الصحيفة بيان اتحاد الكرة المصري الذي أكد أن اللاعب لم يشعر بأي أعراض، وأنه يخضع حاليًا للعزل في غرفته بفندق إقامة المنتخب.