إصابة إبراهيم فايق بـ"جلطة رئوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

أفاد مراسل "الخليج 365" أن الإعلامي إبراهيم فايق، شعر اليوم الجمعة بإعياء تم على إثره نقله إلى أحد المستشفيات.

وأشار مراسل "الخليج 365"، إلى أن التشخيص الذي خضع له إبراهيم فايق أثبت إصابته بجلطة رئوية مفضلين بقاءه في المستشفى.

ونفى مراسل "الخليج 365"، أن يكون إصابة إبراهيم فايق بـ"كورونا" كما أُشيع، منوهًا إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة وعمليات مسحة خشية من انتقال الجلطة لأجزاء أخرى بجسده.