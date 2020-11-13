اتحاد الكرة يُعلن إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وخضع محمد صلاح لمسحة كورونا روتينية يُجريها منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري، لتثبت إصابته بالفيروس.
ولا يُعاني محمد صلاح من أي أعراض، بينما جاءت نتائج كل لاعبي وأفراد الجهاز الفني والإداري بمنتخب مصر سلبية؛ ليتأكد مشاركة الجميع في مباراة توجو باستثناء صلاح.
وينسق طبيب المنتخب محمد أبوالعلا مع نادي ليفربول الإنجليزي بشأن البروتوكول الطبي الذي يخضع له محمد صلاح خلال فترة العزل بالقاهرة.
ويقيم محمد صلاح بغرفته في الفندق الذي يتواجد به منتخب مصر معزولاً بمفرده، على أن يخضع خلال الساعات القادمة للمزيد من الفحوصات الطبية لمتابعة الحالة.
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