ساسي ومعلول على رأس تشكيل منتخب تونس لمواجهة تنزانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير المدير الفني عن التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج لمواجهة تنزانيا التي ستنطلق بعد قليل على ملعب حمادي العقربي برادس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وجاء تشكيل تونس لمواجهة تنزانيا على كالتالي: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى. خط الدفاع: محمد رداجر ـ ديلان برون ـ ياسين مرياح ـ Advertisements علي معلول. علي معلول. خط الوسط: أنيس بن سليمان ـ إلياس السخيري ـ فرجاني ساسي. خط الهجوم: حمزة رفيع ـ وهبي الخزري ـ يوسف المساكني". ويخوض منتخب تونس اللقاء وهو على رأس المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، متقدما على تنزانيا وليبيا وغينيا الاستوائية ولكل منهم 3 نقاط .

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