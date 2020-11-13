الاتحاد السكندري يواجه شبابه وديا غدا

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة العميد حسام حسن على اقامة مبارة تجريبية امام فريق الشباب بالنادي غدا السبت ، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد. ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد. كان الفريق قد خاض 4 مباريات مع فريق الشباب خلال الأسبوع الماضي وفاز الاول في ثلاث مباريات بينما لما تكتمل المباراه الرابعة بسبب هطول الإمطار . وفاز الاول في ثلاث مباريات بينما لما تكتمل المباراه الرابعة بسبب هطول الإمطار . وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حصور مران الفريق اليوم وعقد جلسة مع الحهاز الفني .

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