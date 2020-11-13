مواقع التواصل تساند محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

دعم محبي الكرة المصرية والعالمية، نجم نادي ليفربول الإنجليزي الفرعون المصري محمد صلاح، بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بكلمات تضامنية إيجابية تسانده في رحلته للعلاج الفترة القادمة.

وتصدر هاشتاج "سلامات يا أبو مكة"، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية

بعد إعلان الاتحاد المصري بتأكيد إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد.

الأمر الذي رجح بعض محبي الكرة المصرية والجماهير أيضًا، بعد حضوره وسط الزحام الشديد في فرح شقيقه ناصر منذ يومين، سائلين الله

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عز وجل أن يكمل شفاءه على خير .

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.