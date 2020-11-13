بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

يستقبل ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، مباراة قوية تجمع بين منتخب المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر، في إطار فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
ويقدم موقع الوفد لمتابعيه رابط مباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطى بث مباشر اليوم، والمُقرر انطلاقها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي التاسعة بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر شاشة قناة أون تايم سبورت HD8 بأداء صوتي للمعلق جواد بدة.
يدخل المغرب وهو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، من انتصار وتعادل، لذا سيكون أمامه تحدي جديد اليوم من أجل العودة إلى المسار الصحيح وعدم نزيف نقاط أكثر، ويريد التعويض في لقاء اليوم من حلال تحقيق الانتصار وحصد نقاط المواجهة.
أسود الأطلس في مرحلة البحث عن مستواه العالي، ويأمل في لقاء اليوم إيجاد هذا المستوى، والقتال لتحقيق الانتصار وكسب الرهان، من أجل تسهيل مهمته التأهل إلى كأس أمم
وعلى الجهة الأخرى، يتطلع منتخب إفريقيا الوسطى الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، إلى دخول اللقاء بتركيز عالي، مدركًا صعوبة المواجهة ولكن سيقاتل من أجل هدفه الذي رسمه وهو تحقيق الانتصار من أجل بقاء له بصيص من الأمل في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى كأس أممإفريقيا واشتعال المنافسة بينهما.
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