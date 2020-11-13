يلا شوت الجديد yalla shoot new رابط مشاهدة مباراة المغرب وجمهورية أفريقيا الوسطى morocco vs central african republic بث مباشر

يلتقى المنتخب المغربى مع ضيفه أفريقيا الوسطى في المواجهة المقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث تقام مواجهة "أسود الأطلسى" الليلة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، على أن يلتقى الفريقان مجددًا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجارى بملعب الوحدة بمدينة دوالا الكاميرونية، وذلك لعدم استقرار الأمر في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وذلك قبل انطلاق هذه الجولة، بفارق الأهداف فقط عن موريتانيا صاحب نفس رصيد النقاط ويأتي أفريقيا الوسطى في المركز الثالث وأخيرًا بورونديبدون رصيد.
وشهدت قائمة المغرب التي أعلنها المدرب وحيد خليلوزيتش، تواجد أشرف بن شرقى نجم الزمالك الذى تألق مع الفريق في الفترة الأخيرة وساهم في قيادته للتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء البيضاوي بعد الفوز بمجموع 4-1.
وضمت قائمة المغرب كلا من:
حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية - إسبانيا)، منير الكجوي (هاتايسبور - تركيا)، هشام المجهد (اتحاد طنجة)
المدافعون: نايف أكرد (رين - فرنسا)، زهير فضال (سبورتنج لشبونة - البرتغال)، جواد اليامق (بلد الوليد - إسبانيا)، سامي ماي (سانت ترويدن - بلجيكا)، نصير مزراوي (أياكس -
لاعبو الوسط: عادل تعرابت (بنفيكا - البرتغال)، سليم أملاح (ستاندار لييج - بلجيكا)، حكيم زياش (تشيلسي - إنجلترا)، فيصل فجر (سيفاسبور - تركيا)، أيمن برقوق (اينتراخت فرانكفورت - ألمانيا)، نسيم بوجلاب (شالكه - ألمانيا)، سفيان أمرابط (فيورنتينا - إيطاليا)
المهاجمون: أشرف حكيمي (إنتر ميلان - إيطاليا)، يوسف العربي (أولمبياكوس - اليونان)، يوسف النصيري (إشبيلية - إسبانيا)، زكريا أبوخلال (الكمار - هولندا)، سفيان رحيمي (الرجاء البيضاوي)، أشرف بنشرقي (الزمالك - مصر)، أمين حارث (شالكه - ألمانيا)
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