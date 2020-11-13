حلم إفريقيا يا طارق حامد.. جماهير الزمالك تدعم الفريق للتتويج بـ أبطال إفريقيا

تصدر هاشتاج " حلم افريقيا يا طارق حامد"، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل جماهير النادي الزمالك، تحفيزًا للاعبين بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 27 من نوفمبر الحالي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
ودعمت جماهير نادي الزمالك، اللاعبين والفريق، باختيار اللاعب طارق حامد، في الهاشتاج، بعنوان " حلم افريقيا يا طارق حامد"، لتتويج الأبيض بدوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه.
وأعرب عدد من جماهير النادي الأبيض عن استعداداتهم بتحفيز الفريق ومساندته للتتويج بدوري أبطال أفريقياللمرة السادسة في تاريخه، معلقين عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلين: " كلنا ثقه انكم متحدين من اجل اسعاد الجماهير"، وأخرون:" كلنا معاك يا زمالك".
وقال أخرون، :"لا تفتح الباب لكل طارق فمن الممكن ان يطرق الباب صبى صغير ويجرى - اما الطارق الاخر نفتح له قلوبنا قبل ان يطرق، حبيبى وحبيب الجميع طارق حامد".
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