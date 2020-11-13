رابط مشاهدة مباراة المغرب وجمهورية أفريقيا الوسطى morocco vs central african republic بث مباشر اليوم بتاريخ 13-11-2020 في تصفيات كأس أمم أفريقيا ، يستضيف منتخب المغرب مواجهة الجولة الثالثه من دور المجموعات في تصفيات كاس امم افريقيا من امام خصمه منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في دولة المغرب ، وذلك ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسه واليوم يسعي منتخب المغرب ان

يحقق الانتصار وحصد الثلاث نقاط الهامه ، وسوف تبدا اليوم الجمعة مباراة المغرب ومنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة المغرب وجمهورية أفريقيا الوسطى

حاليا منتخب المغرب هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب من المجموعة الخامسه برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان لعب المنتخب مباريتين وحقق الانتصار في مباراة وتعادل في مباراة ايضا ، واخر

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مباراة لعبها منتخب المغرب قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة التي تعادل منتخب المغرب على ملعبه في الشهر الماضي في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف لمثله ، واليوم يسعي منتخب المغرب ان يحقق الانتصار الثاني له في دور المجموعات من امام خصمه منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى.