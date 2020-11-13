اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، تكليف كونستانت اوماي النائب الأول لاحمد احمد رئيس الاتحاد، بإدارة شؤون الكاف حتى نهاية نوفمبر. ذكر موقع الكاف الرسمي أن احمد احمد يحتاج إلى راحة 20 يوما بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا. قال موقع الكاف: "ينطبق هذا القرار بموجب أحكام المادة 24 الفقرة 8 من النظام الأساسي ، والتي تنص على أنه في حالة غياب الرئيس أو عدم قدرته المؤقتة على تولي وظيفته ، يتم استبداله بالنائب الأول للرئيس." المادة 24 الفقرة 8 من النظام الأساسي ، والتي تنص على أنه في حالة غياب الرئيس أو عدم قدرته المؤقتة على تولي وظيفته ، يتم استبداله بالنائب الأول للرئيس."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كونستانت أوماري يدير الكاف مؤقتا حتى نهاية نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.