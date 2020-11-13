بث مباشر | مشاهدة مباراة تونس وتنزانيا في تصفيات امم افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “تونس وتنزانيا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 13-11-2020 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “تونس وتنزانيا” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “رؤوف خليف”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على الملعب البلدي برادس.

يلعب منتخب تونس وتنزانيا لحساب المجموعة العاشرة والتي تضم كل من غينيا الإستوائية وليبيا.

يحتل منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب غينيا الإستوائية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب ليبيا الذي يملك نفس الرصيد.

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ويدخل منتخب تونس المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة والتي ستحسم تأهله بشكل كبير إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022، قبل ثلاث جولات من نهاية التصفيات.

بينما يتطلع منتخب تنزانيا إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على آماله في خطف بطاقة التأهل الثانية والتي ستشهد منافسة شرسة من قبل منتخب ليبيا وغينيا الإستوائية.

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تونس 0-0 تنزانيا

الملعب البلدي برادس (رادس – تونس)

تصفيات امم افريقيا (الجولة الثالثة – المجموعة العاشرة)

تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

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