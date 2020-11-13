بث مباشر | شاهد المغرب وجمهورية افريقيا الوسطى في تصفيات امم افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “المغرب وجمهورية افريقيا الوسطى” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 13-11-2020 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “المغرب وجمهورية افريقيا الوسطى” على قناة بي إن سبورتس 8، بصوت المعلق “جواد بدة”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

يلعب منتخب المغرب وجمهورية افريقيا الوسطى لحساب المجموعة الخامسة والتي تضم كل من موريتانيا وبوروندي.

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يحتل منتخب موريتانيا صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بعد فوزه أمس على منتخب بورنوندي، بينما يتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب افريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل بوروندي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسيسعى منتخب المغرب إلى تحقيق الانتصار اليوم على جمهورية افريقيا الوسطى من أجل استعادة صدارة المجموعة والاقتراب من حسم تأهله إلى كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

بينما يتطلع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من المغرب، للحفاظ على آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل.

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