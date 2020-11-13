عاجل: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل اصابة محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي بفيروس كورونا المستجد. وقد اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن اصابة صلاح بفيروس كورونا ، واشار البيان ان محمد صلاح لا يعاني من اي اعراض حتى الآن ، وانه يخضع في الوقت الحالي لبروتوكول العلاج بالتنسيق مع نادي ليفربول الانجليزي. بيان الاتحاد المصري عن اصابة محمد صلاح بفيروس كورونا تابعونا للمزيد عن اصابة نجمنا محمد صلاح…

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