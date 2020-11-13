الامارات | خورفكان يقصي العين من كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يقصي العين من كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل خورفكان إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي بعد تعادله مع ضيفه العين دون اهداف، اليوم الجمعة، على استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب (4-2)، ليودع العين منافسات البطولة في خروج تاريخي للزعيم، إذ لم يسبق له الإقصاء من بطولة من جولتها الاولى.

وسيلعب خورفكان في الدور المقبل مع شباب الاهلي.

وظهر خورفكان الطرف الافضل في معظم مجريات المباراة وقاد هجمات عديدة باستثناء محاولات قليلة للعين الذي كاد ان يسجل هدفه الاول عن طريق فهد حديد بعد تسديدة قوية ابعدها حارس خورفكان محمد يوسف (20)، بينما أضاع البرازيلي رامون لوبيز فرصة هدف السبق لخورفكان بعد هجمة قادها بنفسه الا انه سدد الكرة الى جانب القائم وسط دهشة اللاعبين (30)، وفرط اللاعب نفسه بفرصة أسهل بعد ان سدد الكرة المرتدة من حارس العين بوسندة بعدهجمة قادها عمر ربيع اعلى العارضة (40).

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ولعب العين بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة (59) بعد تعرض لاعبه المقيم البرازيلي ايريك جيرجيس للطرد المباشر بعد احتكاك مع اللاعب فوزي فايز ، وكاد البديل خلفان النوبي ان يفتتح التهديف لخورفكان لولا أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة بقليل (81).

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